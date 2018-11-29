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Происшествия 29.11.2018 14:21

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС

Пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг утром на автозаправочной станции в Тертерском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пятеро сотрудников АЗС «Pat Oil», расположенного в селе Гарадаглы Тертерского района, получили в результате взрыва ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили о двух пострадавших в результате взрыва. Оба пострадавших были госпитализированы.

По сообщению МЧС, ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС потушили пожар, предотвратив распространение огня на другую инфраструктуру АЗС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЗРЫВ, АЗС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]