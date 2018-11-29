Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС

Пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг утром на автозаправочной станции в Тертерском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
«Пятеро сотрудников АЗС «Pat Oil», расположенного в селе Гарадаглы Тертерского района, получили в результате взрыва ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минздрава агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили о двух пострадавших в результате взрыва. Оба пострадавших были госпитализированы.
По сообщению МЧС, ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.
Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС потушили пожар, предотвратив распространение огня на другую инфраструктуру АЗС.
Р.Бабаев
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения экспорта азербайджанской продукции
Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
В Париже заявили о готовности сотрудничать с бывшим французским дипломатом Зурабишвили, ставшей президентом Грузии
Австралия может расширить полномочия своей разведки в зарубежных операциях
Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку прошедшим в Грузии президентским выборам
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»