Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС

Пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг утром на автозаправочной станции в Тертерском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пятеро сотрудников АЗС «Pat Oil», расположенного в селе Гарадаглы Тертерского района, получили в результате взрыва ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили о двух пострадавших в результате взрыва. Оба пострадавших были госпитализированы.

По сообщению МЧС, ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС потушили пожар, предотвратив распространение огня на другую инфраструктуру АЗС.

Р.Бабаев