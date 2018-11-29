В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»

28 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках «Беседы об искусстве» состоялась лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова». Культуролог Елена Гасанова рассказала от творчестве азербайджанского скульптора-монументалиста, народного художника Азербайджана скульптора-монументалиста, народного художника Азербайджана Токая Мамедова.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»