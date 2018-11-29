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Число трудовых мигрантов из ЕС в Великобритании сократилось до минимума с 2012г

Число граждан Европейского союза, приезжающих в Великобританию, в том числе для работы или учебы, сократилось в первой половине 2018 года до минимума с 2012 года, что является прямым результатом процесса выхода Британии из ЕС (Brexit).

Как сообщило в четверг Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании, чистый приток граждан из других стран ЕС в январе-июне составил 74 тыс. человек. С референдума о Brexit в июне 2016 года этот показатель упал на 115 тыс. человек.

Наиболее резко снижается количество граждан наиболее развитых стран континента, включая Францию и Германию, которые обычно переезжают в Великобританию, уже зная, где будут работать.

Вместе с тем чистый приток в Великобританию мигрантов из стран, не входящих в ЕС, достиг максимума с 2004 года - 248 тыс. человек.

"В 2018 году 92% компаний заявляют, что Brexit мешает им нанимать и обучать персонал. То есть больницам, школам и строительным компаниям уже сложно найти необходимых сотрудников. Увеличивается дефицит работников всех уровней квалификации", - заявил Мэттью Фелл из Конфедерации британской промышленности (CBI).

Публикация информационного документа британского правительства ("белой книги") о миграции запаздывает более чем на год. Министр внутренних дел стран Саджид Давид на днях заявил, что надеется на ее готовность в течение декабря, но не может этого гарантировать.

Вместе с тем в правительственном докладе о влиянии Brexit на экономику, опубликованном ранее на этой неделе, отмечалось, что сокращение притока трудовых мигрантов из ЕС существенно затормозит рост британского ВВП.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИГРАНТЫ, ЗАНЯТОСТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]