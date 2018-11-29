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Дальнее зарубежье 29.11.2018 17:45

Германия отказалась от проведения компьютерной выставки CeBIT

Одна из ведущих мировых выставок компьютерных и информационных технологий CeBIT, проходившая в Ганновере, прекращает свою работу.

Как сообщил организатор мероприятия Deutsche Messe AG, это обусловлено слабым спросом компаний-экспонентов на выставочные стенды и снижением интереса со стороны посетителей.

Компания заявила, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. И если на стыке веков мероприятие посещали свыше 800 тыс. человек, то в этом году в выставочные залы пришли лишь около 120 тыс. посетителей.

Такие крупные клиенты CeBIT, как Hewlett Packard, Vodafone и Salesforce поддержали новую концепцию выставки, предусматривающую, в том числе, конференции и концерты популярной музыки. В то же время Microsoft в этом году отказался участвовать в ганноверской выставке, отмечает Deutsche Welle.

Впервые CeBIT прошла в 1986 году.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ, ВЫСТАВКИ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]