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Дальнее зарубежье 29.11.2018 18:02

Китай выразил обеспокоенность в связи с заходом военных кораблей США в Тайваньский пролив

В МИД Китая выразили обеспокоенность в связи с проходом двух военных кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представитель министерства в четверг заявил журналистам, что Тайвань остается "важнейшим и наиболее чувствительным вопросом" в отношениях между двумя странами.

В Минобороны Китая в свою очередь подчеркнули, что внимательно следили за проходящими через пролив американскими кораблями.

Тем временем лидеры США и КНР - Дональд Трамп и Си Цзиньпин в субботу проведут двусторонние переговоры на полях саммита G20 в Аргентине. В ходе встречи будут обсуждаться торговые разногласия между странами, а также будет поднят вопрос о Тайване.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ТАЙВАНЬ, ФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]