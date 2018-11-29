Китай выразил обеспокоенность в связи с заходом военных кораблей США в Тайваньский пролив

В МИД Китая выразили обеспокоенность в связи с проходом двух военных кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Представитель министерства в четверг заявил журналистам, что Тайвань остается "важнейшим и наиболее чувствительным вопросом" в отношениях между двумя странами.
В Минобороны Китая в свою очередь подчеркнули, что внимательно следили за проходящими через пролив американскими кораблями.
Тем временем лидеры США и КНР - Дональд Трамп и Си Цзиньпин в субботу проведут двусторонние переговоры на полях саммита G20 в Аргентине. В ходе встречи будут обсуждаться торговые разногласия между странами, а также будет поднят вопрос о Тайване.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»