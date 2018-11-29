Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку прошедшим в Грузии президентским выборам

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин в целом положительно оценил прошедший в Грузии накануне второй тур президентских выборов, отметив "жесткую риторику" в ходе предвыборной кампании.
По его словам, второй тур прошел в обстановке "конкурентности, и в целом позитивно".
"В день голосования не было зафиксировано грубых нарушений", - сказал К.Вигенин на пресс-конференции в четверг.
Вместе с тем он отметил, что предвыборная кампания проходила в условиях "жесткой риторики и поляризации".
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", одержала победу во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов избирателей.
Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов); ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).
Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.
Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»