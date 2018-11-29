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Регион 29.11.2018 15:25

Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку прошедшим в Грузии президентским выборам

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин в целом положительно оценил прошедший в Грузии накануне второй тур президентских выборов, отметив "жесткую риторику" в ходе предвыборной кампании.

По его словам, второй тур прошел в обстановке "конкурентности, и в целом позитивно".

"В день голосования не было зафиксировано грубых нарушений", - сказал К.Вигенин на пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем он отметил, что предвыборная кампания проходила в условиях "жесткой риторики и поляризации".

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", одержала победу во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов избирателей.

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов); ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]