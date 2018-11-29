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СНГ 29.11.2018 19:03

Додон объяснил послу ЕС детали своей стратегии проведения сбалансированной внешней политики Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за продолжение диалога с Евросоюзом в различных областях, представляющих взаимный интерес, при сохранении республикой нейтралитета.

И.Додон сообщил на своей странице в Facebook, что заявил об этом в четверг в ходе встречи с послом Евросоюза в Молдавии Петером Михалко.

"В контексте внутренней политики говорили о парламентских выборах, которые запланированы на 24 февраля 2019 года. В то же время затронули процесс переговоров по урегулированию приднестровской проблемы. Объяснил детали президентской стратегии проведения сбалансированной внешней политики Республики Молдова, которая выступает за взаимовыгодное партнерство со странами Запада и Востока на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета", - подчеркнул И.Додон.

Накануне он обсудил эти же вопросы с новым послом США в Молдавии Дереком Хоганом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]