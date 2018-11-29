Додон объяснил послу ЕС детали своей стратегии проведения сбалансированной внешней политики Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за продолжение диалога с Евросоюзом в различных областях, представляющих взаимный интерес, при сохранении республикой нейтралитета.

И.Додон сообщил на своей странице в Facebook, что заявил об этом в четверг в ходе встречи с послом Евросоюза в Молдавии Петером Михалко.

"В контексте внутренней политики говорили о парламентских выборах, которые запланированы на 24 февраля 2019 года. В то же время затронули процесс переговоров по урегулированию приднестровской проблемы. Объяснил детали президентской стратегии проведения сбалансированной внешней политики Республики Молдова, которая выступает за взаимовыгодное партнерство со странами Запада и Востока на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета", - подчеркнул И.Додон.

Накануне он обсудил эти же вопросы с новым послом США в Молдавии Дереком Хоганом.