ЕС усиливает безопасность автотранспорта

Евросоюз вводит новое законодательство, требующее применения дополнительных функций безопасности на ряде транспортных средств, сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.
Согласно предлагаемому новому регламенту, фургоны и внедорожники (Sport Utility Vehicle) больше не будут освобождены от различных функций безопасности, которые до настоящего времени требовались только для обычных легковых автомобилей. Эти функции включают в себя мониторинг давления в шинах, функцию контроля над скоростью (intelligent speed assistance), блокировку от алкоголя, наблюдение за сонливостью водителя и сигналы аварийной остановки.
Более продвинутые меры безопасности потребуются также для легковых автомобилей и легких автомобилей коммерческого назначения. Речь в частности идет о регистраторах таких данных, как скорость автомобиля или состояние активации систем безопасности автомобиля до, во время и после столкновения, а также о расширенных зонах защиты при ударе головой, способных смягчать травмы при столкновениях с уязвимыми участниками дорожного движения - пешеходами и велосипедистами.
"Мы никогда не должны отказываться от усилий, чтобы сделать наши дороги более безопасными для всех. Эти новые правила, которые отражают последние технические достижения, будут защищать и спасать жизни", - приводятся в коммюнике слова федерального министра транспорта, инфраструктуры и технологий председательствующей в Совете ЕС Австрии Норберта Хофера.
В сообщении отмечается, что Совет согласовал свою позицию по новым правилам, и переговоры с Европарламентом могут начаться, как только тот определит свою позицию.
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