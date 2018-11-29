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Дальнее зарубежье 29.11.2018 18:34

ЕС усиливает безопасность автотранспорта

Евросоюз вводит новое законодательство, требующее применения дополнительных функций безопасности на ряде транспортных средств, сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

Согласно предлагаемому новому регламенту, фургоны и внедорожники (Sport Utility Vehicle) больше не будут освобождены от различных функций безопасности, которые до настоящего времени требовались только для обычных легковых автомобилей. Эти функции включают в себя мониторинг давления в шинах, функцию контроля над скоростью (intelligent speed assistance), блокировку от алкоголя, наблюдение за сонливостью водителя и сигналы аварийной остановки.

Более продвинутые меры безопасности потребуются также для легковых автомобилей и легких автомобилей коммерческого назначения. Речь в частности идет о регистраторах таких данных, как скорость автомобиля или состояние активации систем безопасности автомобиля до, во время и после столкновения, а также о расширенных зонах защиты при ударе головой, способных смягчать травмы при столкновениях с уязвимыми участниками дорожного движения - пешеходами и велосипедистами.

"Мы никогда не должны отказываться от усилий, чтобы сделать наши дороги более безопасными для всех. Эти новые правила, которые отражают последние технические достижения, будут защищать и спасать жизни", - приводятся в коммюнике слова федерального министра транспорта, инфраструктуры и технологий председательствующей в Совете ЕС Австрии Норберта Хофера.

В сообщении отмечается, что Совет согласовал свою позицию по новым правилам, и переговоры с Европарламентом могут начаться, как только тот определит свою позицию.

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Тэги: ЕС, АВТОМОБИЛИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]