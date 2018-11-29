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Регион 29.11.2018 18:42

Маргвелашвили заявил о падении качества выборов в Грузии

Действующему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили не понравилось то, как прошли выборы нового главы государства.

"Исходя из наблюдения за ходом выборов, а также на основе анализа оценок международных наблюдательских организаций, хочу высказать обеспокоенность по поводу сильного падения качества демократических выборов. И однозначно хочу сказать, что в Грузии выборы больше не должны проходить по таким стандартам", - заявил Г.Маргвелашвили на брифинге в четверг.

Президент не уточнил, что он считает "падением качества" выборов.

При этом он поздравил с победой на выборах независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта".

Г.Маргвелашвили пожелал ей успехов, отметив, что его администрация готова к сотрудничеству с С.Зурабишвили в вопросах подготовки к ее вступлению в должность.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КРИТИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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