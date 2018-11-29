Переговоры по Йемену пройдут в Швеции на следующей неделе

Британский посол в Йемене Майкл Эрон сообщил, что мирные переговоры по урегулирования конфликта в Йемене состоятся на следующей неделе в столице Швеции Стокгольме.
"Я забронировал поездку в Швецию и жду с нетерпением начала переговоров со сторонами йеменского конфликта. Политическое решение является путем выхода из кризиса", - написал М.Эрон в Twitter.
М.Эрон также сообщил, что он провел переговоры с представителем йеменских повстанцев-хуситов Мухаммедом Абдель-Саламом и главой МИД Йемена Халедом аль-Ямани.
Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Майк Помпео на закрытом брифинге пытались отговорить сенат США от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. В частности, глава госдепа утверждал, что война в Йемене была бы "намного хуже", если бы США не были вовлечены. Он отметил, что основная цель участия США в конфликте в Йемене - сдерживание влияния Ирана на Ближний Восток.
Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать дальше резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.
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