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Дальнее зарубежье 29.11.2018 19:34

Переговоры по Йемену пройдут в Швеции на следующей неделе

Британский посол в Йемене Майкл Эрон сообщил, что мирные переговоры по урегулирования конфликта в Йемене состоятся на следующей неделе в столице Швеции Стокгольме.

"Я забронировал поездку в Швецию и жду с нетерпением начала переговоров со сторонами йеменского конфликта. Политическое решение является путем выхода из кризиса", - написал М.Эрон в Twitter.

М.Эрон также сообщил, что он провел переговоры с представителем йеменских повстанцев-хуситов Мухаммедом Абдель-Саламом и главой МИД Йемена Халедом аль-Ямани.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Майк Помпео на закрытом брифинге пытались отговорить сенат США от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. В частности, глава госдепа утверждал, что война в Йемене была бы "намного хуже", если бы США не были вовлечены. Он отметил, что основная цель участия США в конфликте в Йемене - сдерживание влияния Ирана на Ближний Восток.

Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать дальше резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДИПЛОМАТ, ЙЕМЕН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]