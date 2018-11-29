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Ford повысит производительность заводов в США, сохранив численность персонала

Ford Motor Co. реорганизует производство в США с тем, чтобы снизить затраты, увеличить выпуск больших внедорожников, но при этом сохранить численность персонала.

Концерн сократит число смен на предприятиях в Мичигане и Кентукки, где выпускают модели, не пользующиеся высоким спросом, но переведет около 1150 сотрудников на другие заводы, пишет агентство Bloomberg.

На заводе в Луисвилле, крупнейшем городе Кентукки, где собирают Escape и Lincoln MKC, с весны будет две смены вместо трех. При этом 500 работников перейдут на другой завод Ford в том же городе, чтобы увеличить производство внедорожников Lincoln Navigator и Ford Expedition.

Розничные продажи Expedition подскочили на 36% в этом году, Navigator - на 80%.

Во Флэт-Роке (Мичиган) количество смен сократится с двух до одной. Завод выпускает плохо продающиеся модели Mustang и Lincoln Continental.

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Тэги: США, FORD, РЕОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]