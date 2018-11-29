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СНГ 29.11.2018 20:01

МПА СНГ сохраняет флаг Украины в зале заседаний в надежде на возвращение представителя Верховной Рады

Украина пока официально не заявляла о выходе из Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщила глава совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Украина официально не подавала заявления о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В соответствии с конвенцией, мы продолжаем информировать Верховную Раду о мероприятиях МПА, они приглашены на все наши мероприятия", - сказала В.Матвиенко в четверг журналистам в Петербурге, добавив, что национальный флаг Украины по-прежнему устанавливается в зале пленарных заседаний.

В то же время, по ее словам, "к сожалению, делегация Верховной Рады в последние годы не приезжает и не участвует в работе МПА СНГ".

"В 2014 году был отозван представитель Верховной Рады в МПА СНГ, пустуют помещения, которые закреплены за Украиной. Но флаг остаётся. Флаг - это символ не только государства, но и народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять непоправимые решения", - добавила В.Матвиенко.

Ранее Украина заявила о выходе из Содружества независимых государств.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СНГ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]