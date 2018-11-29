МПА СНГ сохраняет флаг Украины в зале заседаний в надежде на возвращение представителя Верховной Рады

Украина пока официально не заявляла о выходе из Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщила глава совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Украина официально не подавала заявления о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В соответствии с конвенцией, мы продолжаем информировать Верховную Раду о мероприятиях МПА, они приглашены на все наши мероприятия", - сказала В.Матвиенко в четверг журналистам в Петербурге, добавив, что национальный флаг Украины по-прежнему устанавливается в зале пленарных заседаний.
В то же время, по ее словам, "к сожалению, делегация Верховной Рады в последние годы не приезжает и не участвует в работе МПА СНГ".
"В 2014 году был отозван представитель Верховной Рады в МПА СНГ, пустуют помещения, которые закреплены за Украиной. Но флаг остаётся. Флаг - это символ не только государства, но и народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять непоправимые решения", - добавила В.Матвиенко.
Ранее Украина заявила о выходе из Содружества независимых государств.
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