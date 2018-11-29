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ТЭК 29.11.2018 17:45

Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки рынка и выработки решений по дальнейшей работе - Новак

Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки ситуации на мировых рынках нефти и выработки оптимальных решений по дальнейшей работе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

При этом министр не стал говорить, поддерживает ли Россия предложение о сокращении добычи нефти в 2019 году.

"Сейчас я вам заранее позицию нашу не скажу в связи с тем, что мы еще находимся в стадии выработки и оценки ситуации. Особенно это касается первого-второго квартала, прогноза баланса спроса и предложения", - сказал он.

"Как вы знаете, министерская встреча (по мониторингу выполнения соглашения "ОПЕК плюс" - прим. ИФ) состоится в первой декаде декабря. И я уверен, что мы вместе с наши коллегами из стран ОПЕК и не-ОПЕК найдем согласованное и консолидированное решение, которое будет на пользу нефтяному рынку", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ДОБЫЧА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]