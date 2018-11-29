Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки рынка и выработки решений по дальнейшей работе - Новак

Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки ситуации на мировых рынках нефти и выработки оптимальных решений по дальнейшей работе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

При этом министр не стал говорить, поддерживает ли Россия предложение о сокращении добычи нефти в 2019 году.

"Сейчас я вам заранее позицию нашу не скажу в связи с тем, что мы еще находимся в стадии выработки и оценки ситуации. Особенно это касается первого-второго квартала, прогноза баланса спроса и предложения", - сказал он.

"Как вы знаете, министерская встреча (по мониторингу выполнения соглашения "ОПЕК плюс" - прим. ИФ) состоится в первой декаде декабря. И я уверен, что мы вместе с наши коллегами из стран ОПЕК и не-ОПЕК найдем согласованное и консолидированное решение, которое будет на пользу нефтяному рынку", - отметил министр.