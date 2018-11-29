В Турции задержали 34 человека, подозреваемых в связях c курдами

Службы безопасности Турции задержали 34 человека, которых подозревают в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Задержания прошли в рамках операции на востоке Турции в течение недели.

В ходе операции службы безопасности изъяли у задержанных документы и боеприпасы.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.