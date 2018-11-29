Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Дальнее зарубежье 29.11.2018 17:50

Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

Сотрудники французской полиции задержали женщину, которая угрожала взорвать отделение банка в городе Алес, расположенном на юге страны, сообщает в четверг радиостанция "Франс блё".

По ее данным, речь идет о 65-летней женщине, у которой, как оказалось, не было при себе никаких взрывных устройств. После задержания ее направили на психиатрическое обследование в больницу.

В результате инцидента никто не пострадал. Некоторым из посетителей банка потребовалась помощь психолога.

Ранее сообщалось, что женщина ворвалась в отделение банка и угрожала привести в действие взрывчатку, которая якобы находилась у нее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БАНК, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Партия Марин Ле Пен получила кредит на 9 млн евро в российском банке Член "Аль-Каиды" захватил заложников в банке во французской Тулузе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]