В обновленной доктрине энергобезопасности РФ предусматривается усиление работы по импортозамещению - Новак

В обновленной доктрине энергобезопасности РФ отмечается необходимость усиления импортозамещения в критичных для промышленности страны областях, но в то же время это не означает отказ от рыночных подходов в этой сфере, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В качестве задач доктрины, которая была сегодня утверждена, выработан перечень мер и мероприятий, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности, и одно из направлений - это усиление работы в части импортозамещения и тех критичных технологий, которые на сегодня определены, чтобы наша промышленность в полном объеме перешла на их производство", - сказал он журналистам.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что "это не означает отход от сегодняшних рыночных подходов, но, тем не менее, мы должны иметь такое оборудование и технологии на случай, если будут запрещаться отдельные технологии по поставкам в РФ".

По его словам, в обновленной доктрине "также отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников энергии, развитие газового рынка, большее потребление СПГ на рынке".

А.Новак рассказал, что с учетом одобрения новой доктрины было дано поручение внести изменения и в проект стратегии развития энергетики и во все стратегические документы.