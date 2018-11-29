Пакистан и Россия решили углублять сотрудничество в сфере оборонного производства - Исламабад

Исламабад и Москва договорились расширять сотрудничество в области оборонного производства, сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал.
Взаимопонимание по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши с послом РФ Алексеем Дедовым, которая состоялась в четверг в Исламабаде.
"Сегодня в Исламабаде министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши встретился с российским послом Алексеем Дедовым, - написал в "Твиттере" МИД Пакистана М.Фейсал. - Обсуждалось расширение двусторонней торговли, энергетика и инвестиции. Обе стороны решили углублять сотрудничество в сфере оборонного производства".
При этом представитель МИД Пакистана подчеркнул, что обе стороны достигли договоренности об углублении сотрудничества в оборонном производстве в ходе обсуждения вопросов, в первую очередь связанных с расширением двусторонней торговли и инвестиций и сотрудничеством в сфере энергетики.
В рамках проходящей с 27 по 30 ноября в пакистанском Карачи Международной выставки оборонной промышленности IDEAS 2018 компания "Рособоронэкспорт" представила более 200 образцов продукции оборонного назначения.
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