Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Дальнее зарубежье 29.11.2018 20:16

Пакистан и Россия решили углублять сотрудничество в сфере оборонного производства - Исламабад

Исламабад и Москва договорились расширять сотрудничество в области оборонного производства, сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал.

Взаимопонимание по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши с послом РФ Алексеем Дедовым, которая состоялась в четверг в Исламабаде.

"Сегодня в Исламабаде министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши встретился с российским послом Алексеем Дедовым, - написал в "Твиттере" МИД Пакистана М.Фейсал. - Обсуждалось расширение двусторонней торговли, энергетика и инвестиции. Обе стороны решили углублять сотрудничество в сфере оборонного производства".

При этом представитель МИД Пакистана подчеркнул, что обе стороны достигли договоренности об углублении сотрудничества в оборонном производстве в ходе обсуждения вопросов, в первую очередь связанных с расширением двусторонней торговли и инвестиций и сотрудничеством в сфере энергетики.

В рамках проходящей с 27 по 30 ноября в пакистанском Карачи Международной выставки оборонной промышленности IDEAS 2018 компания "Рособоронэкспорт" представила более 200 образцов продукции оборонного назначения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, РОССИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Россия денонсирует соглашение полувековой давности с Пакистаном об отмене консульских сборов за визы Газпром изучит сотрудничество с пакистанской OGDCL Путин соболезнует руководству Пакистана в связи с многочисленными жертвами теракта в провинции Синд Путин соболезнует народу Афганистана и Пакистана, пострадавшему от землетрясения Путин соболезнует президенту и премьеру Пакистана в связи с многочисленными жертвами нападения террористов на школу в Пешаваре Сотрудничество России и Пакистана в борьбе с терроризмом отвечает интересам в том числе Индии - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]