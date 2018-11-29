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29.11.2018 18:12

ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 11 млн манатов на строительство автодороги в Загатальском районе.

Автодорога Загатала - Ашагы Тала - Учунджу Тала – Даглы - Муганлы соединяет 12 населенных пунктов с населением 17 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]