ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 11 млн манатов на строительство автодороги в Загатальском районе.

Автодорога Загатала - Ашагы Тала - Учунджу Тала – Даглы - Муганлы соединяет 12 населенных пунктов с населением 17 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде