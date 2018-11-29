ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 11 млн манатов на строительство автодороги в Загатальском районе.
Автодорога Загатала - Ашагы Тала - Учунджу Тала – Даглы - Муганлы соединяет 12 населенных пунктов с населением 17 тыс. человек.
Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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