Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Регион 29.11.2018 18:50

Президент Франции поздравил Зурабишвили с победой на выборах и заявил о готовности к усилению связей с Грузией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

В поздравительном письме к С.Зурабишвили, текст которого распространили грузинские СМИ, Э.Макрон заявляет о готовности к интенсификации отношений с Грузией.

"Искренне желаю вам успехов в выполнении вашего мандата. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть качество и продолжительность отношений между нашими странами, чему вы так содействовали, будучи в должности министра иностранных дел Грузии. Уверен, что наши связи еще более усилятся", - сказано в письма президента Франции.

По словам Э.Макрона, Франция готова оказывать Грузии поддержку с уважением ее суверенитета и территориальной целостности.

Он выразил надежду, что сможет встретиться с новым президентом Грузии для укрепления будущих контактов.

Также французский лидер считает, что С.Зурабишвили была избрана "в результате избирательного процесса, который показал преданность грузинского народа демократическим ценностям".

Ранее в четверг МИД Франции поздравил С.Зурабишвили, которая в прошлом много лет работала на различных должностях во французском внешнеполитическом ведомстве, с победой на выборах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Макрон выступает за диалог с участниками протестов "Желтые жилеты" Макрон посетит с визитом Бельгию Трамп уличил Макрона в попытках отвлечь внимание от низкого рейтинга Европе на фоне действий РФ нужна единая армия, не зависящая от США, заявил Макрон Макрон приветствует решение жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции Пропавший глава Интерпола помещен под стражу в Пекине - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]