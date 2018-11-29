Президент Франции поздравил Зурабишвили с победой на выборах и заявил о готовности к усилению связей с Грузией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

В поздравительном письме к С.Зурабишвили, текст которого распространили грузинские СМИ, Э.Макрон заявляет о готовности к интенсификации отношений с Грузией.

"Искренне желаю вам успехов в выполнении вашего мандата. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть качество и продолжительность отношений между нашими странами, чему вы так содействовали, будучи в должности министра иностранных дел Грузии. Уверен, что наши связи еще более усилятся", - сказано в письма президента Франции.

По словам Э.Макрона, Франция готова оказывать Грузии поддержку с уважением ее суверенитета и территориальной целостности.

Он выразил надежду, что сможет встретиться с новым президентом Грузии для укрепления будущих контактов.

Также французский лидер считает, что С.Зурабишвили была избрана "в результате избирательного процесса, который показал преданность грузинского народа демократическим ценностям".

Ранее в четверг МИД Франции поздравил С.Зурабишвили, которая в прошлом много лет работала на различных должностях во французском внешнеполитическом ведомстве, с победой на выборах.