Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности выполнения всех достигнутых в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договоренностей.
"Железно надо выполнять (договоренности - ИФ). У нас пока этого еще не хватает", - заявил А.Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к "Брекзиту" не прийти", - сказал президент Белоруссии.
Выдержку из интервью приводит пресс-служба главы государства.
"Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву - ИФ) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - добавил он.
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