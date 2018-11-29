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Регион 29.11.2018 20:33

Лукашенко считает, что в ЕАЭС не хватает "железного" выполнения договоренностей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности выполнения всех достигнутых в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договоренностей.

"Железно надо выполнять (договоренности - ИФ). У нас пока этого еще не хватает", - заявил А.Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к "Брекзиту" не прийти", - сказал президент Белоруссии.

Выдержку из интервью приводит пресс-служба главы государства.

"Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву - ИФ) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - добавил он.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ЕАЭС, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]