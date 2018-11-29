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Дальнее зарубежье 29.11.2018 19:13

Бывший адвокат Трампа согласился признать вину в даче ложных показаний по "российскому делу"

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по "российскому делу", сообщает газета "Нью-Йорк таймс".

Американские СМИ отмечают, что заседание суда, на котором должен выступить М.Коэн, уже началось.

В случае если М.Коэн действительно признает свою вину и продолжит сотрудничать со следствием, в отношении него в дальнейшем могут вынести более мягкий приговор, отмечает издание.

М.Коэн в процессе расследования, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, в августе признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании.

Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее имевшей место 10 лет назад интимной связи с Д.Трампом.

Хотя М.Коэн и не заключал с командой спецпрокурора соглашения о сотрудничестве со следствием, очевидно, что, предоставляя информацию, он рассчитывает на смягчение приговора, комментируют новость наблюдатели.

Д.Трамп, которого политические оппоненты обвиняют в "сговоре" с Россией против противника на выборах демократки Хиллари Клинтон, неоднократно заявлял об отсутствии такового, называя эти обвинения "охотой на ведьм".

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Тэги: ТРАМП, ЭКС/АДВОКАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]