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Регион 29.11.2018 18:52

В МИД Армении заявляют о возможной встрече Пашиняна с Трампом

Встреча премьер-министра Армении и президента США Дональда Трампа возможна и обсуждается с американскими коллегами, заявил журналистам исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян.

"Такая встреча обсуждается с нашими американскими коллегами, у нас есть своя повестка, есть что обсудить", - сказал он.

Министр отметил, что встреча лидеров двух стран рассматривается армянской стороной как "нормальное явление в контексте взаимоотношений одной страны с другой".

Вместе с тем, З.Мнацаканян подчеркнул, что конкретных договоренностей о точной дате и времени пока нет.

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Тэги: ПАШИНЯН, ТРАМП, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]