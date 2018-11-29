В МИД Армении заявляют о возможной встрече Пашиняна с Трампом

Встреча премьер-министра Армении и президента США Дональда Трампа возможна и обсуждается с американскими коллегами, заявил журналистам исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян.

"Такая встреча обсуждается с нашими американскими коллегами, у нас есть своя повестка, есть что обсудить", - сказал он.

Министр отметил, что встреча лидеров двух стран рассматривается армянской стороной как "нормальное явление в контексте взаимоотношений одной страны с другой".

Вместе с тем, З.Мнацаканян подчеркнул, что конкретных договоренностей о точной дате и времени пока нет.