Оппозиционный кандидат Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" результаты президентских выборов не признает, заявил кандидат в президенты Грузии от данного объединения и партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, который согласно данным ЦИК Грузии проиграл на выборах.

Как заявил Г.Вашадзе в четверг, выступая перед сторонниками оппозиции в здании тбилисской госфилармонии, "у Грузии нет президента".

По его словам, оппозиционное объединение, которое он представляет, требует проведения досрочных парламентских выборов.