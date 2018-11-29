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Регион 29.11.2018 18:54

Оппозиционный кандидат Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" результаты президентских выборов не признает, заявил кандидат в президенты Грузии от данного объединения и партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, который согласно данным ЦИК Грузии проиграл на выборах.

Как заявил Г.Вашадзе в четверг, выступая перед сторонниками оппозиции в здании тбилисской госфилармонии, "у Грузии нет президента".

По его словам, оппозиционное объединение, которое он представляет, требует проведения досрочных парламентских выборов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]