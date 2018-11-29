Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии выйти 2 декабря на акцию протеста в центре Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на акцию протеста против, по его словам, сфальсифицированных президентских выборов, собравшись на площади Свободы в Тбилиси.
"Эти выборы поставили под знак вопроса существование грузинского государства. Мы никогда не признаем результаты сфальсифицированных выборов. Весь мир поставил под сомнение результаты президентских выборов в Грузии. Кто мы такие, чтобы после этого признать эти выборы", - заявил М.Саакашвили в четверг при включении из Амстердама с шестиметрового телемонитора.
"Мы будем требовать назначения досрочных парламентских выборов, с помощью которых мы сможем избавиться от сегодняшнего рабовладельческого строя в Грузии", - сказал М.Саакашвили, пламенную речь которого не выдерживали возможности компьютерной программы-мессенджера и его слова получались отрывистыми и непонятными, поэтому присутствующие в зале Госфилармонии в Тбилиси его сторонники перекрывали не всегда разборчивую речь лидера бурными аплодисментами и выкриками - "Миша, приезжай!".
Ранее в четверг сообщалось, что политическое объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая партия власти "Единое национальное движение" (ЕНД), намерено провести в воскресенье в Тбилиси на проспекте Руставели масштабную манифестацию.
Как заявил в четверг на встрече со сторонниками данного политического объединения кандидат в президенты от ЕНД Григол Вашадзе, который, по данным ЦИК Грузии, потерпел поражение во втором туре президентских выборов, манифестация будет мирной.
Г.Вашадзе сказал, что "Сила в единстве" не признает результаты выборов и требует проведения досрочных парламентских выборов.
"У нас в Грузии не было выборов президента. У нас был проведенный в условиях криминального террора организованный властями криминальный фарс. Поэтому мы не признаем эти выборы и не признаем их результаты", - отметил оппозиционный политик.
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