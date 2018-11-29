Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных в связи с убийством Хашкаджи

Правительство Канады в четверг внесло в санкционной список 17 подданных Саудовской Аравии, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, сообщают канадские СМИ.
Отмечается, что ограничительные меры включают замораживание всех активов этих лиц на канадской территории, а также запрет на въезд этих людей в Канаду.
Ранее подобные меры в отношении ряда саудовских подданных ввели Франция, Германия и США.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их безосновательными.
В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с этим делом. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
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