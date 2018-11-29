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Регион 29.11.2018 19:51

Армения лишена авторитета в ОДКБ - Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает несущественным вопрос о назначении нового генсека ОДКБ, заявляет о плохом положении Армении в этой организации.

"Вопрос генсека ОДКБ - очень мелкий и несущественный. Более существенны те вопросы, которые обсуждаются в данном контексте. Мы последовательно будем защищать интересы Армении и Карабаха", - сказал Н.Пашинян, выступая на предвыборном митинге в городе Севан.

По его словам, Армения не ухудшила взаимоотношения с членами ОДКБ.

"Мы не ухудшили наши отношения с какими-либо странами, а зафиксировали плохое и лишенное авторитета положение Армении, которое мы унаследовали в этой и не только этой организации. В отличие от прежних властей, мы не намерены замалчивать наши жизненные интересы, не намерены смиряться с происходящей вокруг нас ситуацией", - отметил Н.Пашинян.

По его словам, важно, чтобы обязательства Армении перед союзниками и обязательства союзников перед Арменией были уточнены.

"Мы заявляем о проблемах, чтобы улучшить и развить отношения с партнерами, в противном случае ситуация еще более ухудшится и создаст для нас новые проблемы", - сказал Н.Пашинян.

Армения добивается назначения своего представителя на пост генсека ОДКБ после досрочного отзыва Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

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Тэги: ПАШИНЯН, ОДКБ, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]