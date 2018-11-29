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Дальнее зарубежье 29.11.2018 20:01

Трамп заявляет, что его встреча с Путиным на G20, скорее всего, состоится

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20 в Аргентине, вероятно, состоится, сообщает агентство "Блумберг".

"Я, скорее всего, проведу встречу с президентом Путиным. Ее не отменили", - заявил Д.Трамп американским журналистам перед вылетом на саммит G20.

"Сейчас - хорошее время для проведения встречи", - добавил он.

Президент США пояснил, что во время перелета в Аргентину получит полный доклад об инциденте в Керченском проливе. Д.Трамп пообещал, что изучит документ, после чего примет окончательное решение по встрече с В.Путиным.

Накануне в Кремле сообщили, что встреча президентов РФ и США запланирована в Буэнос-Айресе на 1 декабря, ее содержание и продолжительность будут целиком зависеть от двух лидеров.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, "стороны условились о месте и времени проведения встречи".

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]