Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Дальнее зарубежье 29.11.2018 20:16

Трамп: Но я не знаю, хочу ли я этого

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас.

"Я действительно не знаю (заключат ли США и КНР сделку по спорным торговым вопросам - ИФ). Я думаю, что Китай хочет сделки, я тоже хочу этого. Но честно, мне нравится та сделка, которая у нас сейчас", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами возле Белого дома.

"Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы что-то сделать с Китаем. Но я не знаю, хочу ли я этого", - сказал Д.Трамп.

По словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают "миллиарды и миллиарды долларов" в виде введенных американской администрацией в отношении Пекина пошлин и налогов.

Д.Трамп отметил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G-20 будет очень важной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных тарифов на китайские товары стоимостью $267 млрд Вашингтон требует от Пекина кардинальных изменений в политике - Пенс США не добиваются "холодной войны" с Китаем - Помпео Трамп хочет подписать соглашение о торговле с Китаем на саммите G20 в ноябре - СМИ Трамп уверен в победе США в торговой войне с Китаем Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]