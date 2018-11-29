Трамп: Но я не знаю, хочу ли я этого

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас.

"Я действительно не знаю (заключат ли США и КНР сделку по спорным торговым вопросам - ИФ). Я думаю, что Китай хочет сделки, я тоже хочу этого. Но честно, мне нравится та сделка, которая у нас сейчас", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами возле Белого дома.

"Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы что-то сделать с Китаем. Но я не знаю, хочу ли я этого", - сказал Д.Трамп.

По словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают "миллиарды и миллиарды долларов" в виде введенных американской администрацией в отношении Пекина пошлин и налогов.

Д.Трамп отметил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G-20 будет очень важной.