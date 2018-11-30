США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Позиция США по инциденту в Керченском проливе однозначна: Россия должна вернуть арестованные суда Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино.
"Наша позиция предельно ясна, от президента до постоянного представителя США при ООН Хейли и госсекретаря Помпео. Мы считаем, они (Россия - ИФ) должны вернуть Украине суда и задержанных членов экипажей", - сказал Р.Палладино на брифинге.
Он напомнил, что с заявлениями по поводу инцидента в Керченском проливе выступили также европейские партнеры США из НАТО, ОБСЕ и ЕС.
"Есть решительное осуждение агрессии, свидетелями которой мы стали", - подчеркнул дипломат.
Р.Палладино также заявил, что на данный момент у него нет подробностей, касающихся отмены встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая должна была состояться в рамках саммита G20 в Аргентине.
Он, тем не менее, заявил: "Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и был послан сильный сигнал".
На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Р.Палладино ответил: "Изоляция".
Азербайджан приобретет авиационные бомбы у Пакистана
Захарова назвала «безосновательным» заявление МИД Азербайджана по визиту Саакяна в РФ, так как он приезжал как частное лицо
Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом
В Азербайджане остаются неисполненными около 400 тыс. судебных решений по кредитам - ABA
Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора - ABA
Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие серьезные изменения в налоговой системе
Министры образования, торговли и финансов США заработали больше других в администрации Трампа в 2017 году
В Азербайджане с 2006г по госзаказу снято более 300 фильмов и различной кинопродукции
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
В азербайджанской Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира»
Bakcell запустил Онлайн Чат в мобильном приложении «Мой Bakcell»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»