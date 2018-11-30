США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Позиция США по инциденту в Керченском проливе однозначна: Россия должна вернуть арестованные суда Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино.

"Наша позиция предельно ясна, от президента до постоянного представителя США при ООН Хейли и госсекретаря Помпео. Мы считаем, они (Россия - ИФ) должны вернуть Украине суда и задержанных членов экипажей", - сказал Р.Палладино на брифинге.

Он напомнил, что с заявлениями по поводу инцидента в Керченском проливе выступили также европейские партнеры США из НАТО, ОБСЕ и ЕС.

"Есть решительное осуждение агрессии, свидетелями которой мы стали", - подчеркнул дипломат.

Р.Палладино также заявил, что на данный момент у него нет подробностей, касающихся отмены встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая должна была состояться в рамках саммита G20 в Аргентине.

Он, тем не менее, заявил: "Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и был послан сильный сигнал".

На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Р.Палладино ответил: "Изоляция".