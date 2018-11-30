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Дальнее зарубежье 30.11.2018 10:27

При справедливом подходе Вашингтона соглашение по торговым разногласиям США-КНР может быть достигнуто - китайские СМИ

Китай и США могут довариться об урегулировании торговых споров при справедливом подходе Вашингтона к данной проблеме, считает китайская англоязычная газета China Daily.

"Пекин хочет договориться, как и Вашингтон. И он готов сотрудничать с Вашингтоном в решении торговых проблем, но на справедливой основе", - говорится в редакционной статье газеты.

Как сообщалось, тема торговых разногласий между Китаем и Соединенными Штатами будет одной из важнейших в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях аргентинского саммита G20.

"Если же будут какие-либо другие попытки, такие, как использование торговых разногласий для того, чтобы препятствовать развитию Китая, то соглашение вряд ли будет достигнуто", - отметило издание.

США предприняли наступление на Китай в торговой сфере, повысив тарифы на ввозимые китайские товары. Китай отвечает зеркально.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]