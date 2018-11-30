При справедливом подходе Вашингтона соглашение по торговым разногласиям США-КНР может быть достигнуто - китайские СМИ

Китай и США могут довариться об урегулировании торговых споров при справедливом подходе Вашингтона к данной проблеме, считает китайская англоязычная газета China Daily.

"Пекин хочет договориться, как и Вашингтон. И он готов сотрудничать с Вашингтоном в решении торговых проблем, но на справедливой основе", - говорится в редакционной статье газеты.

Как сообщалось, тема торговых разногласий между Китаем и Соединенными Штатами будет одной из важнейших в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях аргентинского саммита G20.

"Если же будут какие-либо другие попытки, такие, как использование торговых разногласий для того, чтобы препятствовать развитию Китая, то соглашение вряд ли будет достигнуто", - отметило издание.

США предприняли наступление на Китай в торговой сфере, повысив тарифы на ввозимые китайские товары. Китай отвечает зеркально.