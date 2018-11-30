Глава северокорейского государства обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство уточняет, что в ходе переговоров обсуждались вопросы "дружественных" отношений двух стран.

"Президент Венесуэлы искренне пожелал Верховному лидеру Ким Чен Ыну крепкого здоровья и выразил надежду, что он будет победоносно руководить корейским народом. Он также выразил уверенность в том, что дружественные и партнерские отношения между двумя странами будут развиваться более энергично в будущем", - пишет агентство.

Делегация КНДР во главе с Ким Ен Намом находится в Венесуэле с визитом. Ранее, как сообщает ЦТАК, между внешнеполитическими ведомствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве.