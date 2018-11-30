Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
"Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России", - сказала он журналистам на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.
Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности".
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