Глава МИД Азербайджана примет участие в инаугурации нового президента Мексики

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Мексику, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«В рамках визита Э.Мамедъяров примет участие в церемонии инаугурации нового президента Мексики и проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении.
На состоявшихся 1 июля 2018 года президентских выборах в Мексике победу одержал лидер Движения национального возрождения «Морена» Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Срок полномочий действующего президента Мексики Энрике Пенья Ньето истекает 1 декабря.
Р.Бабаев
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