Глава МИД Азербайджана примет участие в инаугурации нового президента Мексики

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Мексику, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита Э.Мамедъяров примет участие в церемонии инаугурации нового президента Мексики и проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении.

На состоявшихся 1 июля 2018 года президентских выборах в Мексике победу одержал лидер Движения национального возрождения «Морена» Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Срок полномочий действующего президента Мексики Энрике Пенья Ньето истекает 1 декабря.

Р.Бабаев