Поезд для инспекции железных дорог Севера отправился из Южной Кореи

Поезд из Южной Кореи впервые за многие годы отправился в пятницу в КНДР, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его данным, в составе из шести вагонов на Север направляется группа официальных лиц и экспертов, в задачу которым поставлено обследование состояния северокорейской железнодорожной системы для оценки возможностей ее соединения с железными дорогами Южной Кореи.

Планируется обследовать 1,2 тыс. км путей, инспекция продлится 18 дней.

Эта поездка согласована на межкорейском саммите в апреле.

"Проект по соединению железнодорожных систем направлен на преодоление разобщенности и на открытие нового будущего на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген, который принимает участие в этой поездке.

"После соединения железнодорожных систем Юг и Север будут вместе процветать, а основа для мира на Корейском полуострове будет укреплена. Поезда также принесут мир и процветание Северо-восточной Азии и всему миру", - добавил министр.