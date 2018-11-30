Поезд для инспекции железных дорог Севера отправился из Южной Кореи

Поезд из Южной Кореи впервые за многие годы отправился в пятницу в КНДР, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
По его данным, в составе из шести вагонов на Север направляется группа официальных лиц и экспертов, в задачу которым поставлено обследование состояния северокорейской железнодорожной системы для оценки возможностей ее соединения с железными дорогами Южной Кореи.
Планируется обследовать 1,2 тыс. км путей, инспекция продлится 18 дней.
Эта поездка согласована на межкорейском саммите в апреле.
"Проект по соединению железнодорожных систем направлен на преодоление разобщенности и на открытие нового будущего на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген, который принимает участие в этой поездке.
"После соединения железнодорожных систем Юг и Север будут вместе процветать, а основа для мира на Корейском полуострове будет укреплена. Поезда также принесут мир и процветание Северо-восточной Азии и всему миру", - добавил министр.
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