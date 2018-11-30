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Дальнее зарубежье 30.11.2018 11:16

Поезд для инспекции железных дорог Севера отправился из Южной Кореи

Поезд из Южной Кореи впервые за многие годы отправился в пятницу в КНДР, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его данным, в составе из шести вагонов на Север направляется группа официальных лиц и экспертов, в задачу которым поставлено обследование состояния северокорейской железнодорожной системы для оценки возможностей ее соединения с железными дорогами Южной Кореи.

Планируется обследовать 1,2 тыс. км путей, инспекция продлится 18 дней.

Эта поездка согласована на межкорейском саммите в апреле.

"Проект по соединению железнодорожных систем направлен на преодоление разобщенности и на открытие нового будущего на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген, который принимает участие в этой поездке.

"После соединения железнодорожных систем Юг и Север будут вместе процветать, а основа для мира на Корейском полуострове будет укреплена. Поезда также принесут мир и процветание Северо-восточной Азии и всему миру", - добавил министр.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]