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Дальнее зарубежье 30.11.2018 10:40

Более 100 человек сбежали из индонезийской тюрьмы во время молитвы

Индонезийская полиция сообщила о бегстве 113 человек из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает АП.

Отмечается, что 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе.

Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ТЮРЬМА, ПОБЕГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]