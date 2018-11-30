Мэй готова убеждать каждого британского депутата в пользе соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении приложить усилия, чтобы британские депутаты поддержали соглашение по Brexit на голосовании 11 декабря.
"В эпицентре внимания с моей стороны и со стороны правительства - голосование 11 декабря. Мы будем объяснять членам парламента, почему мы полагаем, что эта сделка хороша для Соединенного Королевства", - приводят британские СМИ ее слова, сказанные на борту самолета во время полета на саммит G20 в Аргентину.
"Я попрошу каждого члена парламента подумать о голосовании по Brexit и провести его таким образом, чтобы он соответствовал национальным интересам и интересам избирателей, потому что оно (соглашение - ИФ) защищает рабочие места и источники дохода", - добавила премьер.
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.
Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.
Азербайджан приобретет авиационные бомбы у Пакистана
Захарова назвала «безосновательным» заявление МИД Азербайджана по визиту Саакяна в РФ, так как он приезжал как частное лицо
Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом
В Азербайджане остаются неисполненными около 400 тыс. судебных решений по кредитам - ABA
Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора - ABA
Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие серьезные изменения в налоговой системе
Министры образования, торговли и финансов США заработали больше других в администрации Трампа в 2017 году
В Азербайджане с 2006г по госзаказу снято более 300 фильмов и различной кинопродукции
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
В азербайджанской Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира»
Bakcell запустил Онлайн Чат в мобильном приложении «Мой Bakcell»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»