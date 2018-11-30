Мэй готова убеждать каждого британского депутата в пользе соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении приложить усилия, чтобы британские депутаты поддержали соглашение по Brexit на голосовании 11 декабря.

"В эпицентре внимания с моей стороны и со стороны правительства - голосование 11 декабря. Мы будем объяснять членам парламента, почему мы полагаем, что эта сделка хороша для Соединенного Королевства", - приводят британские СМИ ее слова, сказанные на борту самолета во время полета на саммит G20 в Аргентину.

"Я попрошу каждого члена парламента подумать о голосовании по Brexit и провести его таким образом, чтобы он соответствовал национальным интересам и интересам избирателей, потому что оно (соглашение - ИФ) защищает рабочие места и источники дохода", - добавила премьер.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.