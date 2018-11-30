Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемая госпожа Зурабишвили, от всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Грузии», - говорится в поздравлении.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Грузию традиционно объединяют дружеские и добрососедские отношения. «Верю, что опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство между нашими странами еще более усилится, что мы приложим совместные усилия на пути дальнейшего успешного продолжения и развития нашего сотрудничества во всех сферах», - отметил президент Азербайджана.

И.Алиев пожелал С.Зурабишвили успехов в ее деятельности во имя улучшения благосостояния народа Грузии.

Р.Бабаев