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Внешняя политика 30.11.2018 10:45

Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемая госпожа Зурабишвили, от всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Грузии», - говорится в поздравлении.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Грузию традиционно объединяют дружеские и добрососедские отношения. «Верю, что опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство между нашими странами еще более усилится, что мы приложим совместные усилия на пути дальнейшего успешного продолжения и развития нашего сотрудничества во всех сферах», - отметил президент Азербайджана.

И.Алиев пожелал С.Зурабишвили успехов в ее деятельности во имя улучшения благосостояния народа Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]