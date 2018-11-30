Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Уважаемая госпожа Зурабишвили, от всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Грузии», - говорится в поздравлении.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Грузию традиционно объединяют дружеские и добрососедские отношения. «Верю, что опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство между нашими странами еще более усилится, что мы приложим совместные усилия на пути дальнейшего успешного продолжения и развития нашего сотрудничества во всех сферах», - отметил президент Азербайджана.
И.Алиев пожелал С.Зурабишвили успехов в ее деятельности во имя улучшения благосостояния народа Грузии.
Р.Бабаев
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