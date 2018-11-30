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Финансы 30.11.2018 10:43

AXA Mbask застраховала сотрудников Центробанка Азербайджана по ДМС

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выбрал страховщика по добровольному медицинскому страхованию сотрудников, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компании, которая будет оказывать услуги по медицинскому страхованию его сотрудников", - сказал представитель банка.

По его словам, по итогам тендера медстраховщиком определена компания "AXA Mbask".

"Компания уже начала предоставлять услуги по ДМС. Компания начала работать с 12 ноября 2018 года и будет оказывать эти услуги в течение 12 месяцев" - сообщили в ЦБА.

До этого услуги ЦБА по медстрахованию оказывала страховая компания «PASHA Sigorta».

Страховая компания «AXA Mbask» создана в 1992 году, и входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). Уставный капитал компании равен 19 млн 733,738 тыс. манатов.

За январь-октябрь 2018 года премии компании составили 15 млн 898,9 тыс. манатов, выплаты – 8 млн 42 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, ДМС, СТРАХОВЩИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]