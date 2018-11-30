AXA Mbask застраховала сотрудников Центробанка Азербайджана по ДМС

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выбрал страховщика по добровольному медицинскому страхованию сотрудников, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компании, которая будет оказывать услуги по медицинскому страхованию его сотрудников", - сказал представитель банка.
По его словам, по итогам тендера медстраховщиком определена компания "AXA Mbask".
"Компания уже начала предоставлять услуги по ДМС. Компания начала работать с 12 ноября 2018 года и будет оказывать эти услуги в течение 12 месяцев" - сообщили в ЦБА.
До этого услуги ЦБА по медстрахованию оказывала страховая компания «PASHA Sigorta».
Страховая компания «AXA Mbask» создана в 1992 году, и входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). Уставный капитал компании равен 19 млн 733,738 тыс. манатов.
За январь-октябрь 2018 года премии компании составили 15 млн 898,9 тыс. манатов, выплаты – 8 млн 42 тыс. манатов.
А.Мамедов
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