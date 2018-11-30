Женщины из группы мигрантов на границе США объявили голодовку

Десять женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку, требуя от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища, сообщает газета "Политико".
"Раз нас никто не слушает, мы как женское движение, приняли решение начать голодовку", - приводит издание слова одной из участниц акции родом из Гондураса.
"Нет ничего хуже, чем жить в бегах, страдая от голода. Нам не страшно", - добавила другая женщина.
Они также обращаются к мексиканским миграционным властям с просьбой предоставить гуманитарные визы тем мигрантам, которые хотят остаться в Мексике.
Они не объявили, как долго намерены голодать.
Уже более 6 тыс. мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканскому городу Тихуана близ американской границы в надежде получить убежище на территории США.
Президент США Дональд Трамп ранее называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.
Пограничные патрули в минувшие выходные предотвратили штурм укреплений на границе, силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули.
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