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Дальнее зарубежье 30.11.2018 12:11

Женщины из группы мигрантов на границе США объявили голодовку

Десять женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку, требуя от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища, сообщает газета "Политико".

"Раз нас никто не слушает, мы как женское движение, приняли решение начать голодовку", - приводит издание слова одной из участниц акции родом из Гондураса.

"Нет ничего хуже, чем жить в бегах, страдая от голода. Нам не страшно", - добавила другая женщина.

Они также обращаются к мексиканским миграционным властям с просьбой предоставить гуманитарные визы тем мигрантам, которые хотят остаться в Мексике.

Они не объявили, как долго намерены голодать.

Уже более 6 тыс. мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканскому городу Тихуана близ американской границы в надежде получить убежище на территории США.

Президент США Дональд Трамп ранее называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Пограничные патрули в минувшие выходные предотвратили штурм укреплений на границе, силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

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Тэги: США, МЕКСИКА, МИГРАНТЫ, ГОЛОДОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]