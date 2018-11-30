SOCAR может принять участие в геологоразведочных работах на месторождениях Узбекистана

АО «Узбекнефтегаз» рассчитывает привлечь компанию SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) к проведению геологоразведочных работ на территории Узбекистана.

«Что касается международного сотрудничества, то предприятиями АО «Узбекнефтегаз» ведется работа с компаниями SOCAR (Азербайджан), British Petroleum (Великобритания), Total (Франция), Лукойл и Газпром (Россия), Exxon Mobil (США), Мубадала (ОАЭ), ONGC (Индия) по организации участия в проведении геологоразведочных работ на территории Узбекистана», - сообщает пресс-служба Узбекнефтегаз.

Как ранее сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора.

Кроме этого, в мае 2017 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» договорились о совместной разработке месторождений.

Б.Рустамбеков