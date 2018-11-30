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ТЭК 30.11.2018 11:50

SOCAR может принять участие в геологоразведочных работах на месторождениях Узбекистана

АО «Узбекнефтегаз» рассчитывает привлечь компанию SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) к проведению геологоразведочных работ на территории Узбекистана.

«Что касается международного сотрудничества, то предприятиями АО «Узбекнефтегаз» ведется работа с компаниями SOCAR (Азербайджан), British Petroleum (Великобритания), Total (Франция), Лукойл и Газпром (Россия), Exxon Mobil (США), Мубадала (ОАЭ), ONGC (Индия) по организации участия в проведении геологоразведочных работ на территории Узбекистана», - сообщает пресс-служба Узбекнефтегаз.

Как ранее сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора.

Кроме этого, в мае 2017 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» договорились о совместной разработке месторождений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, SOCAR, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]