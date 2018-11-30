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СНГ 30.11.2018 12:26

Порошенко выступил за принятие дополнительных мер безопасности в Одесской области в рамках военного положения

В Одесской области усилят меры по обеспечению безопасности.

С таким предложением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании у президента Украины Петра Порошенко в пятницу. "Я предлагаю дополнительные меры по Одессе", - сказал А.Аваков.

По его словам, это связано, в том числе, в связи с недавним нападением на одного из украинских политиков. Речь идет о лидере партии "Гражданская позиция", бывшем министре обороны Анатолии Гриценко.

В свою очередь П.Порошенко заявил, что полностью поддерживает введение дополнительных мер по Одесской области.

"И мы в рамках принятия решений по режиму военного положения обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения порядка", - подчеркнул он.

Военное положение было введено на Украине на 30 суток, до 26 декабря, в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории .

Президент Петр Порошенко , в частности, анонсировал в связи с этим передислокацию войск в стране.

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Тэги: УКРАИНА, ОДЕССА, ПРАВОПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]