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Макроэкономика 30.11.2018 12:10

Парламент Азербайджана принял проект госбюджета на 2019 год

Парламент Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в III-ем, заключительном, чтении проект госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Таким образом, дефицит госбюджета на 2019 год предложено увеличить до 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

Цена на нефть в госбюджете на следующий год заложена в размере $60 за баррель ($55,1 за баррель в госбюджете на 2018 год).

Доходы госбюджета на 2018 году утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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