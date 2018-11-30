Парламент Азербайджана принял проект госбюджета на 2019 год

Парламент Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в III-ем, заключительном, чтении проект госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Таким образом, дефицит госбюджета на 2019 год предложено увеличить до 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
Цена на нефть в госбюджете на следующий год заложена в размере $60 за баррель ($55,1 за баррель в госбюджете на 2018 год).
Доходы госбюджета на 2018 году утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.
Р.Бабаев
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