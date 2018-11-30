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СНГ 30.11.2018 12:27

Украина ввела ограничения на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет - глава Госпогранслужбы

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал информирует, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола", - сообщил П.Цигикал на совещании у президента Украины по вопросу усиления обороноспособности страны в пятницу утром.

При этом он подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.

"Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий , которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году?", - спросил глава государства и получил утвердительный ответ.

Президент также подчеркнул важность усиления требований к регистрации, особенно в областях, где введено военное положение в отношении граждан Российской Федерации. "Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - поручил П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ГРАНИЦА, РОССИЯНЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]