Украина ввела ограничения на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет - глава Госпогранслужбы

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал информирует, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола", - сообщил П.Цигикал на совещании у президента Украины по вопросу усиления обороноспособности страны в пятницу утром.
При этом он подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.
"Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий , которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году?", - спросил глава государства и получил утвердительный ответ.
Президент также подчеркнул важность усиления требований к регистрации, особенно в областях, где введено военное положение в отношении граждан Российской Федерации. "Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - поручил П.Порошенко.
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