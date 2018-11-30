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Финансы 30.11.2018 12:25

Бизнесу нужно искать альтернативные источники привлечения финансирования - Мусаев

Президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Мамед Мусаев призвал бизнес-структуры искать альтернативные источники привлечения финансирования.

"Ряд азербайджанских компаний уже внесли вклад в развитие рынка капитала в стране путем выпуска облигаций. Выпуск облигаций является одним из основных механизмов заимствования у государства. В прошлом году министерство финансов путем выпуска облигаций привлекло 700 миллионов манатов. Также примером могут служить выпуск облигаций SOCAR и METAK", - сказал М.Мусаев в пятницу на конференции "Новые возможности финансирования и развития бизнеса" в Баку.

Он добавил, что одним из основных требований к привлечению финансирования с рынка капитала является «своевременное раскрытие и прозрачность финансовой отчетности».

А.Мамедов

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Тэги: БИЗНЕС, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИСТОЧНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]