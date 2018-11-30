Бизнесу нужно искать альтернативные источники привлечения финансирования - Мусаев

Президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Мамед Мусаев призвал бизнес-структуры искать альтернативные источники привлечения финансирования.

"Ряд азербайджанских компаний уже внесли вклад в развитие рынка капитала в стране путем выпуска облигаций. Выпуск облигаций является одним из основных механизмов заимствования у государства. В прошлом году министерство финансов путем выпуска облигаций привлекло 700 миллионов манатов. Также примером могут служить выпуск облигаций SOCAR и METAK", - сказал М.Мусаев в пятницу на конференции "Новые возможности финансирования и развития бизнеса" в Баку.

Он добавил, что одним из основных требований к привлечению финансирования с рынка капитала является «своевременное раскрытие и прозрачность финансовой отчетности».

А.Мамедов