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Дальнее зарубежье 30.11.2018 12:41

Меркель вылетит в Буэнос-Айрес из Мадрида на рейсовом самолете Iberia - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжит полет на саммит G20 в Буэнос-Айрес в 09.30 (11.30 мск) из Мадрида, на рейсовом самолете авиакомпании Iberia, сообщает в пятницу таблоид Bild.

Самолет с правительственного на обычный приходится менять по причине ЧП. Теперь А.Меркель опоздает на саммит, отмечает издание.

Накануне правительственный самолет "Конрад Аденауэр" (Airbus340) вылетел из Берлина, но затем сел в аэропорту Кельн/Бонн. По информации издания, причина посадки заключалась в неработающей громкой связи на борту лайнера, капитан посчитал, что полет через океан в этой ситуации будет слишком опасным.

После трех часов сна в гостинице Maritim в Бонне канцлер примерно в 5 часов утра (7 мск) отправилась дальше, не позавтракав, отмечает газета. Примерно 18 человек делегации, которая сопровождает канцлера, летели другим рейсом и приземлились утром в пятницу в Мадриде.

Журналисты из "пула", в то же время, остались в Бонне и не полетели дальше, сообщает газета.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, G20, ВЫЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]