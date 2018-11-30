Меркель вылетит в Буэнос-Айрес из Мадрида на рейсовом самолете Iberia - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжит полет на саммит G20 в Буэнос-Айрес в 09.30 (11.30 мск) из Мадрида, на рейсовом самолете авиакомпании Iberia, сообщает в пятницу таблоид Bild.

Самолет с правительственного на обычный приходится менять по причине ЧП. Теперь А.Меркель опоздает на саммит, отмечает издание.

Накануне правительственный самолет "Конрад Аденауэр" (Airbus340) вылетел из Берлина, но затем сел в аэропорту Кельн/Бонн. По информации издания, причина посадки заключалась в неработающей громкой связи на борту лайнера, капитан посчитал, что полет через океан в этой ситуации будет слишком опасным.

После трех часов сна в гостинице Maritim в Бонне канцлер примерно в 5 часов утра (7 мск) отправилась дальше, не позавтракав, отмечает газета. Примерно 18 человек делегации, которая сопровождает канцлера, летели другим рейсом и приземлились утром в пятницу в Мадриде.

Журналисты из "пула", в то же время, остались в Бонне и не полетели дальше, сообщает газета.