В азербайджанской Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира»

29 ноября 2018 года в городе Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира».Он был организован Русской общиной города Гянджи и западного региона Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) высших учебных заведений при организационной и информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в городе Баку.
Участников и гостей фестиваля приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений, заместитель председателя Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Узеир Алиев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»