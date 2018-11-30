В азербайджанской Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира»

29 ноября 2018 года в городе Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира».Он был организован Русской общиной города Гянджи и западного региона Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) высших учебных заведений при организационной и информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в городе Баку.

Участников и гостей фестиваля приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений, заместитель председателя Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Узеир Алиев.