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30.11.2018 12:39

Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"

Гостем очередной сессии проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, стал главный экономист Бакинского офиса Азиатского Банка Развития (АБР) Наиль Велиев.

Гость рассказал студентам о деятельности АБР в странах-членах организации, в том числе и Азербайджане. По его словам, АБР, являясь одним из самых больших международных финансовых институтов, поддерживает в этих странах развитие государственного и частного секторов: "Поддержка Азиатского Банка Развития охватывает различные сектора, такие как энергетика, финансы, фискальная политика, инфраструктура, и мы видим плоды этого сотрудничества. Мы рады поддерживать проекты, реализуемые Азербайджаном как внутри страны, так и на международном уровне".

Касаясь значимости проекта "UNEC Business English Conversation Club", главный экономист заявил, что изучение делового английского языка крайне важно: "Когда я получил предложение принять участие в данном мероприятии, в первую очередь меня заинтересовала цель проекта. Считаю, что изучение делового английского языка очень важно для вас и станет одним из ваших преимуществ в дальнейшей карьере. Могу с уверенностью сказать, что именно этому отдают преимущество в повседневной работе такие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития".

Далее Н.Велиев поделился со студентами своим опытом и некоторыми полезными советами.

Отметим, что по просьбе студентов главный экономист АБР повторно примет участие в одной из последующих сессий проекта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]