Гостем очередной сессии проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, стал главный экономист Бакинского офиса Азиатского Банка Развития (АБР) Наиль Велиев.

Гость рассказал студентам о деятельности АБР в странах-членах организации, в том числе и Азербайджане. По его словам, АБР, являясь одним из самых больших международных финансовых институтов, поддерживает в этих странах развитие государственного и частного секторов: "Поддержка Азиатского Банка Развития охватывает различные сектора, такие как энергетика, финансы, фискальная политика, инфраструктура, и мы видим плоды этого сотрудничества. Мы рады поддерживать проекты, реализуемые Азербайджаном как внутри страны, так и на международном уровне".

Касаясь значимости проекта "UNEC Business English Conversation Club", главный экономист заявил, что изучение делового английского языка крайне важно: "Когда я получил предложение принять участие в данном мероприятии, в первую очередь меня заинтересовала цель проекта. Считаю, что изучение делового английского языка очень важно для вас и станет одним из ваших преимуществ в дальнейшей карьере. Могу с уверенностью сказать, что именно этому отдают преимущество в повседневной работе такие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития".

Далее Н.Велиев поделился со студентами своим опытом и некоторыми полезными советами.

Отметим, что по просьбе студентов главный экономист АБР повторно примет участие в одной из последующих сессий проекта.