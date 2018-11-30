Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что власти не позволят оппозиции, не согласной с итогами президентских выборов, дестабилизировать ситуацию в стране.

"Любые попытки поставить под сомнение результаты состоявшихся президентских выборов обречены на крах. Конечно, у всех есть право на свободу выражения, но если кто-то попытается устроить дестабилизацию, будет отвечать в рамках закона", - сказал М.Бахтадзе на брифинге в пятницу.

Он отметил, что власти не допустят осуществления "революционных сценариев".

"Государство будет защищать безопасность каждого гражданина. Выборы завершились, и мы должны вернуться к обычному ритму жизни, так как впереди много дел", - сказал М.Бахтадзе.

Оппозиционные силы во главе с бывшей партией власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не признали поражение своего кандидата Григола Вашадзе на президентских выборах. Они утверждают, что итоги голосования были сфальсифицированы и призывают своих сторонников выйти на митинг протеста в воскресенье в центре Тбилиси с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщалось, независимый кандидат С.Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", одержала победу в минувшую среду во втором туре выборов президента Грузии.

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей. Ее соперник, кандидат от возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе набрал 40,48%. Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Между тем Г.Вашадзе заявил, что не признает результаты президентских выборов.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.