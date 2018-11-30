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Финансы 30.11.2018 13:02

Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора - ABA

Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора, считает исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Юнис Абдулов.

"На сегодняшний день в банковском секторе Азербайджана сосредоточено 5,3 млрд манатов ликвидных средств. Но проблемы с работоспособностью кредитных каналов затрудняют передачу данных средств на финансирование бизнеса и экономики, в целом,", - сказал Ю.Абдулов в пятницу на конференции "Новые возможности финансирования и развития бизнеса" в Баку.

По его словам, на конец сентября 2018 года около 63% кредитного портфеля банков по реальному сектору направлено на финансирование бизнеса.

"Это означает портфель объемом в 7,7 млрд манатов. В целом же, с 2000 года банковский сектор осуществил 14,3 млрд манатов капвложений. Это третий показатель внутреннего инвестирования после личных средств предприятий и государственного бюджета. Только за 10 месяцев текущего года банковский сектор направил в экономику страны 1,5 млрд манатов капвложений, что составляет 13% капитальных вложений за счет внутренних средств", - подчеркнул он.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТОВАНИЕ, ТРУДНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]