Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора - ABA

Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора, считает исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Юнис Абдулов.
"На сегодняшний день в банковском секторе Азербайджана сосредоточено 5,3 млрд манатов ликвидных средств. Но проблемы с работоспособностью кредитных каналов затрудняют передачу данных средств на финансирование бизнеса и экономики, в целом,", - сказал Ю.Абдулов в пятницу на конференции "Новые возможности финансирования и развития бизнеса" в Баку.
По его словам, на конец сентября 2018 года около 63% кредитного портфеля банков по реальному сектору направлено на финансирование бизнеса.
"Это означает портфель объемом в 7,7 млрд манатов. В целом же, с 2000 года банковский сектор осуществил 14,3 млрд манатов капвложений. Это третий показатель внутреннего инвестирования после личных средств предприятий и государственного бюджета. Только за 10 месяцев текущего года банковский сектор направил в экономику страны 1,5 млрд манатов капвложений, что составляет 13% капитальных вложений за счет внутренних средств", - подчеркнул он.
А.Мамедов
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