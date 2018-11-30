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Карабахский конфликт 30.11.2018 13:09

Захарова назвала «безосновательным» заявление МИД Азербайджана по визиту Саакяна в РФ, так как он приезжал как частное лицо

Визит Бако Саакаяна в Россию носил частный характер, что не противоречит ни российскому законодательству, ни каким-либо международном договоренностям, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, эта поездка не может рассматриваться иначе как частная, ее статус - очевиден. И она не противоречит ни российскому законодательству именно в этом качестве, в качестве частной поездки. Ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в Нагорно-Карабахском урегулировании", - сказала она на брифинге в пятницу.

"Поэтому претензии к российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются с нашей точки зрения безосновательными", - отметила М.Захарова.

Ранее в Баку резко отреагировали на визит Б.Саакяна в Россию. В МИД Азербайджана считают, что это противоречит посредническим обязательствам Москвы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]